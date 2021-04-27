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Россияне тронуты историей переехавшей из Германии пенсионерки

Общество
Россияне тронуты историей переехавшей из Германии пенсионерки
Prt Scr youtube.com  /  Телеканал 360

Ярославль, 27 апреля. История немки Гудрун Пфлугхаупт, решивший на старости лет исполнить давнюю мечту и переехать из Германии в Россию, тронула пользователей соцсетей.

Фрау Пфлугхаупт стала героиней множества сюжетов на телевидении и в печатной прессе. После того как ее дети повзрослели, а сама Гудрун вышла на пенсию, женщина решила исполнить мечту о жизни в России и приобрела участок земли в Ярославской области. Здесь немка открыла свое дело и запустила экоферму — выращивает птиц, баранов и кроликов, а также принимает гостей и туристов.

Женщина признается, что Россия покорила ее с самого первого дня, когда она только разбила палатку на своей новой земле. На следующее утро ее соседи, Валерий и Мария, предложили помощь и спросили, не купить ли ей чего из города, чем тронули немку. Сейчас на ее участке четыре домика, баня и собственное хозяйство. Гудрун принимает гостей, а постояльцы остаются от нее в восторге. Также хозяйка отговаривает других деревенских от переезда в Германию — утверждает, что в России жизнь лучше.

Пользователи Рунета тепло приняли историю фрау Пфлугхаупт и пожелали, чтобы в Россию переезжали на ПМЖ как можно больше таких людей.

«Я абсолютно не против, чтобы к нам на ПМЖ приезжали адекватные, воспитанные, честно платящие налоги иностранцы«, — заявил Dbnz2501.

«Пусть к нам приезжают хорошие люди, и чем больше, тем лучше», — приглашает Андрей Честный.

«Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Места хватит всем. Еще и останется. Благоустройство это прекрасно», — уверен Сергей Устинов.

«Удачи этой немочке, пусть трудолюбивые едут из Германии. Нормальным людям места хватит», — пишет Андрей Иванов.

Некоторые пользователи вспомнили и прежний опыт переезда иностранцев в нашу страну, в особенности немцев. Читатели отмечают, что в России всегда найдется место для трудолюбивых и открытых душой людей.

«С открытой душой приезжайте... в Забайкалье есть деревни немцев так это загляденье: чисто, аккуратно, красиво — так и мы потянемся за чистотой и порядком», — радуется Сергей.

Гудрун пока не имеет российского гражданства, хотя купила землю под Ярославлем уже больше семи лет назад. Однако немка продолжает постоянно жить в России, исправно платить налоги, а в Германию ездит только для того, чтобы навестить внуков.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ необходим разумный диалог с Россией. Альтернативы взрослому диалогу Москвы и Берлина нет, уверен политик.

россия германия соцсети фермер комментарии пользователи переезд экотуризм
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