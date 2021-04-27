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Урсула фон дер Ляйен почувствовала себя одинокой женщиной на диване Эрдогана

Политика
Урсула фон дер Ляйен почувствовала себя одинокой женщиной на диване Эрдогана
Global Look Press  /  European Union

Брюссель, 27 апреля. Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о своих страданиях во время инцидента с диваном на переговорах с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Встреча Урсулы фон дер Ляйен, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и Эрдогана состоялась в Анкаре в начале апреля. В интернете появились фотографии, на которых видно, что главе ЕК не досталось стула в зале для переговоров. Поэтому фон дер Ляйен усадили на диван, который предназначен для дипломатов более низкого ранга.

«Мне было обидно! Я чувствовала себя одиноко и как женщина, и как европейка», — рассказал глава ЕК.

В свою очередь Шарль Мишель прокомментировал то, почему он не уступил стул женщине.

«Но я решил не делать этого, а продолжать переговоры, чтобы не спровоцировать политический инцидент, который, как я тогда подумал, мог бы иметь более серьезные последствия», — сказал председатель Евросовета.

Как стало известно ранее, глава ЕК рассказала, кого «безоговорочно» будут принимать страны ЕС.

Еврокомиссия также поддержала решение Чехии по высылке российских дипломатов, пишет НСН.

турция эрдоган еврокомиссия
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