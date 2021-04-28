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Алкоголь вместо стабилизации цен на бензин: чего ждать россиянам на АЗС

Общество
Алкоголь вместо стабилизации цен на бензин: чего ждать россиянам на АЗС
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели онлайн-эфир на тему «Рост цен на бензин в России». На самые волнующие автомобилистов вопросы ответили эксперты отрасли: первый вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин и заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Цены на нефть продолжают уверенный рост, за четыре месяца они выросли почти на четверть. Повышение оптовых цен неминуемо приведет к росту стоимости бензина на АЗС. Кстати, в этом году она увеличится на уровень инфляции, быть может, чуть выше. А это около 5-6%. Рост цен на топливо, как правило, носит сезонный характер. Весной ценники уже меняли, летом обычно наступает стабилизация, осенью снова наблюдается небольшое увеличение.

А может ли бензин начать дешеветь? Эксперты говорят, что это возможно, но за последние 25 лет ничего подобного в нашей стране не было.

«Есть два момента, которые могут повлиять на снижение цен. Первый — это большое количество самого продукта на биржевых площадках, что позволит упасть оптовым ценам. Второй — правительство может снизить налоговую нагрузку на отрасль, именно тогда цены могут стать ниже. Но налоговая нагрузка на бензин — это 70%. Там и акциз, и другие налоги. Если все это убрать, то 92-й бензин может стоить 17 рублей за литр», —  рассказал Олег Ашихмин, первый вице-президент Российского топливного союза.

Алкоголь вместо стабилизации цен на бензин: чего ждать россиянам на АЗС?
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Федеральное агентство новостей

В Минфине и Минэнерго уже сообщили о готовности увеличить компенсации нефтяным компаниям, чтобы те смогли удержать розничные цены на бензин и дизтопливо. Но, по словам заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, поводов для оптимизма не очень много. Затраты нефтяников и мировые цены продолжат расти, однако немедленного влияния эти процессы на конечный ценник не окажут. Резких скачков не ожидается. 

В России уже началась правовая подготовка к запрету экспорта бензина. Правительство решило включить бензин в перечень товаров «существенно важных для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта». Это позволит при необходимости быстро ввести ограничительные меры в будущем и не вывозить топливо в страны за пределами ЕАЭС.

Зависит ли ценообразование — рост и снижение — от регионов? 

«Сейчас все выглядит ровно, есть регионы, где может ощущаться недостаток топлива, тогда возникает положение, где цены растут, но бензин привозят, тогда все вернется. В регионах колебаний резких мы не наблюдаем», — говорит Наталья Мильчакова.

Газ тоже дорожает. В этом году тарифы на него выросли существенно, по словам Олега Ашихмина. Это объяснили тем, что из-за холодной зимы много голубого топлива ушло в Европу, а в России это вызвало увеличение цен на газовых заправках. Это смешно, говорит эксперт, но такой момент есть. Тем не менее перевод автомобилей на этот вид топлива набирает популярность. Тому есть объяснение — быстрая окупаемость: цена примерно вдвое ниже, а расход в автомобиле отличается от бензинового примерно на 4-5%. 

Алкоголь вместо стабилизации цен на бензин: чего ждать россиянам на АЗС?
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Федеральное агентство новостей

Серьезный удар по нефтяникам могут нанести и набирающие популярность электромобили. Если на них все пересядут, то бензин никто покупать не будет. Однако произойдет это не раньше, чем через 45-50 лет.

А вот ближайшая инициатива — вернуть на АЗС продажу алкоголя. Но не крепкие напитки, а пиво и вино крепостью до 20%. Сейчас доля выручки от продажи сопутствующих товаров на заправках составляет примерно 30%. На некоторых может достигать 60-80%, особенно в Москве. Возврат алкоголя на прилавки может дополнительно увеличить этот показатель. У данной идеи есть как противники, так и сторонники. Но вопрос практически решен.

«Скоро вернем. Предложение уже поступило в правительство. Алкогольная продукция в магазинах на станциях никак не влияет на аварии. Сейчас это все на рассмотрении. Будет слабоалкогольная продукция, вино и пиво. Я риска в этом не вижу. Никогда не видел, чтобы водитель купил алкоголь на заправке и тут же начал распивать его», — заявил Олег Ашихмин, первый вице-президент Российского топливного союза.  

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