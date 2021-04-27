В США раскрыли необычный план ядерной бомбардировки России «при помощи звезд»

Вашингтон, 27 апреля. Пилоты разрабатываемого в США стелс-бомбардировщика B-21 Raider будут использовать звезды для навигации, рассказали американские журналисты.

Астронавигация будет применяться экипажами американских стратегических бомбардировщиков для нанесения ядерных ударов по РФ на случай, если Россия или Китай смогут нарушить работу спутниковой системы позиционирования GPS, подчеркнули аналитики издания Popular Mechanics. По их словам, подобное решение станет необычным «планом Б» Соединенных Штатов. Перспективный бомбардировщик-невидимка B-21 будет оснащен улучшенными приборами для определения местоположения при помощи звезд, раскрыли детали эксперты.

Спутниковая система навигации GPS в настоящий момент по точности многократно превосходит оборудование, предназначенное для астрономической навигации, уточнили авторы статьи. Читатели издания прокомментировали публикацию Popular Mechanics. По их мнению, государства, отключившие GPS, могут найти способы деактивации и прочих навигационных систем, к примеру, аппаратов Starlink, которые Пентагон планирует использовать для определения координат и наведения оружия бомбардировщика B-21 по звездам.

Ранее китайские аналитики заявили, что создаваемый в России стратегический бомбардировщик ПАК ДА, оснащенный технологией «стелс», многократно превзойдет B-2 Spirit, используемый американскими войсками.