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Прибалтийский аналитик объяснил, кого на самом деле будет защищать армия Литвы

Армия
Прибалтийский аналитик объяснил, кого на самом деле будет защищать армия Литвы
flickr.com  /  NATO North Atlantic Treaty Organization

Вильнюс, 27 апреля. Повышение количества активного резерва литовских войск идет вразрез с интересами жителей государства, заявил прибалтийский общественный деятель Жильвинас Разминас.

Наращивание военного контингента в Литве выгодно лишь Соединенным Штатам, отметил эксперт в комментарии для портала Baltnews. Однако для населения в подобных инициативах положительного ничего нет, уверен он. Вооруженные силы необходимы любой стране для защиты, однако литовские войска, как и сама Литва, уже не принадлежат гражданам, поскольку государство давно превратилось в американскую колонию, сказал Разминас.

«Это колония Америки, и армия, которая сегодня есть, это часть НАТО, часть американской армии и ничего общего с литовским народом она не имеет. Она будет защищать не литовский народ, а вот эту «кучку», которая сидит сверху и управляет государством и служит своим хозяевам из США», — объяснил общественный деятель, кого на самом деле будут защищать войска Литвы.

Увеличение количества вооружений и военнослужащих является милитаризацией Литвы, что для обычных граждан может стать проблемой, уверен Разминас. По его словам, в случае начала вооруженного конфликта с восточными соседями, то пострадают в таком случае рядовые литовцы. Он добавил, что в государстве до сих пор отсутствуют политические силы, которые смогли бы оказать противодействие американским интересам.

Ранее глава Министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о планах Вильнюса по увеличению количества резервистов до 34 тысяч человек к 2024 году.

сша литва войска разминас
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