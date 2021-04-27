Bloomberg: Турция намерена выйти из соглашения о военном и экономическом партнерстве с США

Анкара, 27 апреля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен инициировать полную заморозку сотрудничества с США в сфере обороны и экономики.

Об этом пишет американское издание Bloomberg, ссылаясь на собственные информированные источники. По его данным, на ближайшем заседании турецкого правительства Эрдоган собирается приостановить действие двустороннего соглашения между Вашингтоном и Анкарой, которое регламентирует оборонительное и экономическое взаимодействие двух стран. Кроме прочего, благодаря данному соглашению США имеют доступ на расположенную в Турции авиабазу Инджирлик.

Источники Bloomberg отмечают, что причиной столь резких действий турецкого руководства стало решение президента США Байдена признать массовые убийства армянского населения Османской империи геноцидом. Данные трагические события произошли более века назад во время Первой мировой войны.

Ранее сообщалось о первой реакции турецких властей на решение Вашингтона признать массовые убийства армян в начале XX века геноцидом.