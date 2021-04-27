Лидер Rammstein рассказал о своем отношении к песне «Любимый город»

Москва, 27 апреля. Немецкий музыкант и лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн был признателен за возможность исполнить композицию «Любимый город» на русском языке.

Песня Никиты Богословского на стихи Евгения Долматовского прозвучит в фильме Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев». Картина рассказывает о летчике, совершившем героический побег из немецкого плена.

«Я уверен, что музыка создает мосты между народами, и очень благодарен за возможность спеть эту песню. Очень надеюсь, что смог внести маленький вклад в дружбу и понимание между народами», — сказал исполнитель в разговоре с РИА Новости.

Клип лидера немецкой группы Rammstein на песню «Любимый город» посмотрели в YouTube более двух миллионов пользователей. Предложение исполнить советский хит поступило режиссеру картины Тимуру Бекмамбетову лично от Тилля Линдеманна.

Сын советского летчика Михаила Девятаева Александр в разговоре с ФАН высказался о картине. По его словам, режиссеры киноленты очень деликатно отнеслись к истории Героя Советского Союза. Сын Девятаева добавил, что фильм поможет узнать зрителям о подвиге его отца.