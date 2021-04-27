Минпросвещения РФ заменит учебники с неполными данными о Сталинградской битве

Москва, 27 апреля. Учебники истории в колледжах с неполными данными о Сталинградской битве планируется заменить со следующего года, сообщили в Минпросвещения РФ.

Пакет нормативных поправок в закон «Об образовании в Российской Федерации» уже подготовили депутаты Госдумы совместно с Минпросвещения РФ. Изменения позволят усилить контроль качества учебников, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Ранее минпросвещения обнаружило учебное пособие, в котором не вполне описаны события Сталинградской битвы. Подобная литература не применяется в российских школах, однако ее используют в колледжах. Министерство намерено заменить учебники со следующего года.