Путин призвал избегать популизма на выборах в Госдуму РФ

Санкт-Петербург, 27 апреля. Президент РФ Владимир Путин призвал избегать пустословия и дешевого популизма на выборах депутатов нижней палаты парламента. Об этом он заявил на заседании Совета законодателей.

Российский лидер на заседании в Петербурге напомнил о практике 1990-х годов, когда избирателям обещали «все подряд». По его словам, страна до сих пор не может «расхлебаться» с некоторыми вопросами.

«Обещать невозможное — порождать ожидания, которым не суждено сбыться, обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны», — считает Путин.

Выборы в Государственную думу РФ пройдут в сентябре 2021 года. По информации Федерального агентства новостей, явка может составить более 50%.