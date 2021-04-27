Севастопольское водохранилище пополнилось до 28 миллионов кубометров

Севастополь, 27 апреля. Благодаря осадкам и использованию альтернативных источников водохранилище города-героя Севастополя пополнилось до 28 млн кубометров.

Таким образом Севастополь входит в безопасную зону в вопросе водообеспечения. Информацией об этом поделился губернатор города федерального значения Михаил Развожаев в своем Instagram-аккаунте.

«Наполнение водохранилища уже 27,8 млн кубометров. Входим в безопасную зону, а значит, спокойно пройдём лето и весь год», — рассказал глава города.

Общая вместимость севастопольского водохранилища составляет 65 млн кубометров. Сейчас оно получает воду из реки Бельбек. Также запущена производственная программа ремонта сетей, которая сократит технические потери, объяснил Развожаев.

В то же время воды в симферопольских водохранилищах хватит на восемь месяцев. Информация об этом прозвучала во время брифинга по ситуации в сфере водообеспечения Республики Крым.