Россия выступила за привлечение дружественных стран к мероприятиям ОДКБ

Москва, 27 апреля. Москва предлагает привлекать Сербию, Узбекистан и Монголию к мероприятиям, которые проводятся под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом проинформировал замглавы Министерства обороны России Александр Фомин. По его словам, с этой инициативой выступил руководитель оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу во время заседания министров обороны стран ОДКБ в Душанбе.

«Министр подчеркнул, что надо приглашать на проводимые в рамках ОДКБ мероприятия представителей дружественных стран, в том числе Узбекистана, Сербии и Монголии», — сказал Фомин.

Как стало известно ранее, Шойгу резко ответил на «предупреждения» западных представителей об активности ВС России.

Плюс ко всему министр объявил о создании объединенной системы ПВО с Таджикистаном, пишет НСН.