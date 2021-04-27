Взрыв прогремел в квартире «пиротехника» в Казани

Казань, 27 апреля. Взрыв на улице Батыршина в Казани произошел во время обыска полицейскими квартиры, где, предположительно, хранились взрывчатые вещества.

Полиция пришла с обыском в квартиру на улице Батыршина. По сведениям правоохранителей, в помещении хранились взрывчатые вещества. Силовики обнаружили патроны различного калибра, провода, фитили и порох. Хозяин квартиры объяснил, что изготавливает пиротехнику. В какой-то момент прогремел сильный взрыв.

Ударная волна выбила стекла в окнах семи этажей дома. По неподтвержденным данным, пострадала одна женщина, всех жильцов срочно эвакуировали. В настоящее время с «пиротехником» работает полиция. За хранение оружия ему грозит реальный срок.

Взрыв газа прогремел в трехэтажном жилом доме на Орловской улице в Екатеринбурге, сообщал ФАН. Из квартиры, где произошло ЧП, спасли человека.