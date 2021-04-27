Правительство РФ оценит возможность возобновления авиарейсов в Европу

Москва, 27 апреля. Российские власти поручили ведомствам оценить возможность возобновления авиасообщения с некоторыми странами Европы, сообщили журналисты со ссылкой на собственные источники.

МИД РФ, Росавиация и Роспотребнадзор должны будут предоставить свои соображения по этому поводу к 11 мая. Соответствующее распоряжение сделала вице-премьер Татьяна Голикова. Речь идет о возобновлении рейсов в Ирландию, Данию, Люксембург, Италию, Португалию, на Кипр и Мальту, сообщили источники РБК.

Также власти рассмотрят вариант расширения маршрутов в Японию, Грецию, Киргизию, Азербайджан, ОАЭ, Белоруссию, Армению, Узбекистан, Сербию, Финляндию и Швейцарию. Подобное поручение еще не говорит о намерении правительства действительно возобновить авиарейсы.

Оперативный штаб России по борьбе с COVID-19 может приостановить полеты в Индию на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки, которая сложилась в государстве. В течение нескольких дней подряд Индия демонстрирует антирекорды по заболеваемости коронавирусом.