Иван Ургант публично посмеялся над телеведущим Борисом Корчевниковым

Каждый выпуск шоу «Вечерний Ургант» начинается с обзора событий, произошедших за прошедшие сутки. Ведущий программы, конечно же, не смог обойти отгремевшую накануне церемонию вручения премии «Оскар». Триумфатором стала картина «Земля кочевников» режисера Хлои Чжао. Комментируя победу фильма, Ургант неожиданно вспомнил о телеведущем Борисе Корчевникове.

«Думаю, можно снять великую вещь, которая объединит всех нас — фильм «Земля Корчевников». Фильм о молодом телеведущем, который ежедневно на своем садовом участке тепло и по душам разговаривает с каждым огурцом. А потом приходит осень и огурцы солят», — пошутил Ургант в эфире Первого канала.

Очевидно, что Иван Ургант высмеял программу «Судьба человека». В передаче Борис Корчевников разговаривает с именитыми артистами, узнавая их самые сокровенные тайны и истории жизни. Проект имеет большие рейтинги, однако подача материала, которую выбрал Корчевников, неоднократно становилась предметом шуток.

В одном из последних выпусков «Судьбы человека» ведущий программы не смог сдержать слез, услышав трагическую историю актрисы Наталии Антоновой, которая потеряла сына чуть более двух лет назад.