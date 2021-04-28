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Чистый четверг 2021: что за день, традиции, запреты, заговор на достаток и замужество

Общество
Чистый четверг 2021: что за день, традиции, запреты, заговор на достаток и замужество
Федеральное агентство новостей  / 

Православные христиане восточного обряда, а также все церкви, придерживающиеся юлианского календаря, готовятся к главному христианскому празднику — Светлой Пасхе Христовой, которая отмечается 2 мая. Неделя, предшествующая Пасхе, называется Страстной, а каждый ее день — Страстным, или Великим. Один из самых важных дней Страстной недели — Великий четверг, который на Руси принято называть Чистым.

Чистый четверг в 2021 году приходится на 29 апреля.

Чистый четверг: что за день, какие события вспоминают

В Великий (Чистый) четверг вспоминают Тайную вечерю, во время которой Иисус установил таинство причастия (евхаристии), взяв для этого хлеб и вино, которые должны были символизировать его тело и кровь.

В Великий четверг вспоминают омовение Христом ног апостолам в знак любви и великого смирения, а также молитву Иисуса в Гефсиманском саду к Богу-отцу с просьбой:

«Да минуем меня чаша сия».

Также в этот день вспоминают предательство Иуды.

В память об установлении таинства евхаристии в Великий четверг у православных принято причащаться, а в кафедральных соборах совершается чин омовения ног. Вечером в храмах читают 12 Евангелий, в которых рассказывается о последних часах жизни Христа, о пытках, которым его подвергли, и о его крестной муке.

Чистый четверг 2021: что за день, традиции, запреты, заговор на достаток и замужество
Федеральное агентство новостей  / 

Чистый четверг: народные обычаи

На Руси Великий четверг был посвящен очистительным обрядам, отсюда название этого дня — Чистый. День посвящали тщательной уборке в доме и вокруг него, мытью всего, до чего можно дотянуться, стирке и так далее. Также в этот день нужно было обязательно сходить в баню, искупать детей и приготовиться к встрече воскресшего Христа в полной чистоте — не только духовной, но и телесной.

Тем, кто пренебрегал этими правилами, сулили болезни, неприятности и беспросветную бедность.

В Чистый четверг девушки на рассвете умывались утренней росой, а смельчаки даже окунались в открытые водоемы — это считалось отличным средством от болезней и телесной слабости. Для девушек окунание с молитвой в открытый водоем (хотя на Руси весной это было не принято) считалось отличным заговором на скорое сватовство и счастливое замужество.

После богослужения в Великий Четверг в жилище следовало принести горящую свечу или лампаду. Этот огонь так же, как и пасхальный, считался очистительным, а также оберегом от различных напастей.

Чистый четверг 2021: что за день, традиции, запреты, заговор на достаток и замужество
Федеральное агентство новостей  / 

Именно Великий четверг был днем, когда хозяйки должны были закончить предпраздничную готовку — испечь куличи, сделать творожные пасхи, подготовить другое угощение для праздничного стола. Вечер по традиции семьи проводили за крашением яиц, используя для этого природные красители (варка в луковой шелухе, свекла и т. д.), а также различные украшения в виде бусин, ленточек, ярких ниток и др.

В Великий четверг было принято заготавливать так называемую четверговую соль, которая считалась народным снадобьем от всех болезней. Для этого обычную соль смешивали с квасной гущей или с размоченным ржаным хлебом, а затем прокаливали на сковороде. Полученную черную смесь толкли в ступке, а затем, пересыпав в холщовый мешочек, несли в церковь, где освящали.

Четверговая соль считалась важной добавкой в пищу на Пасху, ею «лечились» весь год, используя и как оберег, и как приворотное средство, и как ветеринарный препарат.

Что нельзя делать в Чистый четверг

На Руси считали: чтобы не навлечь на себя, близких и односельчан неприятности, беды и болезни, в Чистый четверг нельзя нарушать неписанные правила. Нельзя уклоняться от уборки и мытья — грязнуль и неумех сурово осуждали. Нельзя лениться, особенно женщинам: хозяек, не успевших отстряпаться в четверг, могли наказать.

Естественно, строго порицались все нарушения святости Страстной недели — под запретом были смех, пение (за исключением духовного), светские развлечения, пустословие, сквернословие и так далее. Строго запрещалось пробовать пасхальные блюда, лакомок стращали болезнями, голодом и другими несчастьями.

По народной примете в Великий четверг нельзя давать или брать в долг деньги, а также продукты и вещи, иначе — нищета и голод.

Чистый четверг 2021: что за день, традиции, запреты, заговор на достаток и замужество
pixabay.com  / 

Приметы Чистого четверга и заговоры на достаток и замужество

Примета гласила, если девушка рано утром в Чистый четверг умоется водой, в которую накануне положила серебряный предмет, — это принесет ей красоту и здоровье, а также поможет надолго сохранить молодость.

Для привлечения женихов девушке нужно было полотенце, которым она утиралась в Чистый четверг, положить в корзинку с пасхальным угощением, предназначенным для милостыни нищим и заключенным.

Заговор Чистого четверга на достаток до сих пор жив: по традиции в этот день необходимо трижды пересчитывать все деньги, имеющиеся в доме. Это делают утром, днем и вечером, приговаривая:

«Денежки, водитесь — не переводитесь, растите, приумножайтесь, со мной оставайтесь!»

Гадали на пасхальное угощение — удачный кулич у хозяйки сулил семье сытный год и благополучие, неудачный — неприятности и потерю денег.

Умывание водой, оставшейся от уборки в Чистый четверг, считалось отличным приворотным средством и заговором на скорое замужество.

Страстная неделя и Пасха в России 2021
Федеральное агентство новостей  / 

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