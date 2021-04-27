Названа дата начала серийного производства «Спутника V» в Белоруссии

Минск, 27 апреля. Серийное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Белоруссии начнется 30 апреля. Такую информацию предоставил посол республики в РФ Владимир Семашко.

Белорусские специалисты завершили тестовый режим выпуска препарата по российской технологии. Предприятия республики планируют создать мощности для производства 500 тыс. комплектов доз в месяц, обратил внимание Семашко.

Вакцинация добровольцев от коронавируса «Спутником V» началась в Белоруссии с 1 октября 2020 года. Белорусские врачи начали получать прививки от COVID-19 российским препаратом уже в декабре прошлого года, в марте стартовала прививочная кампания по вакцинации учителей.