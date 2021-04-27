Песков: кабмин успешно минимизирует мировые тенденции роста цен

Москва, 27 апреля. Подорожание продуктов питания и других товаров объясняется мировой конъюнктурой, но Правительство РФ успешно их минимизирует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Банк России ранее отметил, что инфляционные ожидания среди населения в апреле выросли до 11,9%. Отвечая на вопрос журналистов, на чем могут быть основаны опасения россиян, официальный представитель Кремля напомнил, что ответы на такие вопросы — больше прерогатива правительства.

Мировые тенденции к росту цен в России минимизируются у благодаря работе правительства, однако от мировой конъюнктуры все равно трудно избавиться, отметил Песков.

«Можно только еще раз повторить, что макроэкономическая стабильность очевидна», — подытожил он.

Причиной подорожания импортного продовольствия в России является дефицит сырья из-за границы, особенно это касается стран, где действуют строгие ограничения, заявил эксперт рынка ретейла Даниил Сомов.