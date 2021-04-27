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Критик Соседов встал на защиту Лорак после ее заявлений о Константине Меладзе

Шоу-бизнес
Критик Соседов встал на защиту Лорак после ее заявлений о Константине Меладзе
Prt Scr youtube.com  /  ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Москва, 27 апреля. Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что в словах Ани Лорак нет ничего сенсационного. По его мнению, все давно привыкли, что путь к успеху часто лежит через постель.

Певица Ани Лорак в недавнем интервью призналась, что разорвала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе из-за уважения к себе. Арктика намекнула, что получила предложение об интимных отношениях в обмен на продвижение своей карьеры.

Сергей Соседов верит словам певицы. Он отметил, что «эта история стара как мир» и наблюдается не только в шоу-бизнесе. Ни одна звезда не работает без «покровителей», утверждает музыкальный критик, просто не всегда это именитые продюсеры. Однако цена всегда остается прежней — «любовь без обязательств».

«Возьмите стареющих актрис, которые были когда-то молодушками. Они уже в маразме и сейчас вспоминают, что в молодости их режиссер изнасиловал. Да они должны быть благодарны и встать на колени, что он их снимал», — заявил Соседов в интервью порталу Teleprogramma.pro .

Он считает, что такие истории всегда были и будут, но каждый начинающий артист выбирает свой путь. Критик отметил смелость Ани Лорак, ведь многие на ее месте не решились бы на подобные откровения.

Однако не всех тронул рассказ звезды. Так, певицы Лолита Милявская и Светлана Лобода встали на защиту Константина Меладзе. Они считают, что в последнее время стало все больше спекуляций на тему домогательств.

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