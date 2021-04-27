Андреа Пирло покинет пост главного тренера «Ювентуса» в случае поражения от «Удинезе»

Турин, 27 апреля. Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может уйти из клуба в случае проигрыша «Удинезе» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.

Матч Серии А против «Удинезе» может стать последним для главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло, сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa. Руководство намерено уволить тренера в случае поражения в предстоящем поединке. По данным издания, руководство «Ювентуса» недовольно положением команды в борьбе за выход в Лигу чемпионов.

После 33 туров на счету «старой синьоры» 66 очков. «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, отставая от идущего на первой позиции «Интера» на 13 баллов.

Ранее стало известно, что состав «Ювентуса» может пополнить грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. Стоимость игрока составляет 15 млн евро.