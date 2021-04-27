Запрет продажи алкоголя на майские праздники опровергли в Роспотребнадзоре

Москва, 27 апреля. Продажа алкогольной продукции на территории Российской Федерации в период майских праздников запрещена не будет.

Информацией поделились в Роспотребнадзоре. Таким образом в Instagram ведомства ответили на сообщения о том, что в период с 1 по 10 мая в России ограничат продажу спиртосодержащих напитков. Факт того, что подобные заявления являются вымышленными, пресс-служба Роспотребнадзора подтвердила и в комментарии «Российской газете».

Жителей России в этом году ожидают непрерывные майские выходные. Идею организовывать их таким образом и в будущем поддержали в Государственной думе России.