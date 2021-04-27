Экономист Колташов назвал выгоды России от снижения доли доллара в экспорте

Доля доллара в структуре экспортных расчетов России впервые опустилась ниже 50% и составила 48,3%. Данные Центробанка РФ свидетельствуют об эффективности политики отказа от американской валюты, заявил экономист Василий Колташов в комментарии ФАН.

По словам эксперта, снижение доли доллара в российском экспорте вызвано не американскими санкциями, а экономической политикой российского государства.

«В значительной мере замещение доллара происходит за счет евро. Это, с одной стороны, отражает обширные связи России с Европейским союзом, но с другой стороны — это удобный механизм расчета с Китаем», — обратил внимание экономист.

Колташов подчеркнул, что в будущем следовало бы снизить и долю евро, заменив его евразийской валютой.

«Евро тоже надо будет замещать со временем, поскольку работать на европейскую финансовую систему – временный вариант для России, который показывает, что с европейскими странами противоречий гораздо меньше, чем с США», — добавил он.

Федеральное агентство новостей /

Экономист назвал наиболее надежным механизмом, который может прийти на смену евро, расчет на основе золотых запасов центральных банков. Колташов объяснил, почему необходимо как можно скорее вытеснить доллар из международной торговли. Соединенные Штаты получают слишком много выгод от господствующего положения доллара, отметил собеседник ФАН. Кроме того, США успешно переносят американскую инфляцию на другие страны, которые используют доллар.

«Американские экономисты и чиновники нам хвастливо сообщают, что в США маленькая инфляция, хоть они имитируют 5 трлн долларов. Но эта инфляция переносится на другие страны. Поэтому отказ от доллара имеет глубокую экономическую рациональность», — заключил Колташов.

Ранее экономист Давид Тереладзе рассказал ФАН, как скажется введение эмбарго на экспорт бензина на российской экономике. По словам эксперта, государство перешло к серьезным мерам, поскольку ситуация с ростом цен на топливо практически вышла из-под контроля.