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Звезду шансона Александра Дюмина экстренно госпитализировали

Шоу-бизнес
Звезду шансона Александра Дюмина экстренно госпитализировали
instagram.com  /  @alexanderdumin

Москва, 27 апреля. Известный шансонье и исполнитель блатных песен Александр Дюмин доставлен в одну из столичных клиник. Подробности о состоянии певца пока неизвестны.

В конце прошлого года певец Александр Дюмин перенес тяжелый ишемический инсульт. Последствия удара оказались очень серьезными. Теперь артисту требуется длительное восстановление.

Несколько месяцев после инсульта шансонье провел дома, однако этой весной его самочувствие ухудшилось и певец решил обратиться за помощью к врачам. Как сообщает Пятый канал со ссылкой на источник, Дюмина доставили в одну из столичных больниц для прохождения реабилитации. Пока подробности о состоянии артиста не уточняются.

За свою карьеру Дюмин выпустил более десяти сборников. Певец обрел широкую популярность после выхода альбома «Конвой» в 1998 году, который оценил маститый исполнитель шансона Михаил Круг.

Ранее с микроинсультом в больницу попала бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева. Теледива провела в больнице всего пару дней, но и этого времени ей хватило, чтобы оказаться в центре скандала.

дюмин здоровье певец шансон
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Все новости / Шоу-бизнес / Звезду шансона Александра Дюмина экстренно госпитализировали
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