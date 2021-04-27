Шесть жителей Калмыкии подозревают в захвате нефтедобывающих предприятий

Элиста, 27 апреля. Полиция задержала группу лиц по подозрению в рейдерском захвате нефтедобывающих предприятий, сообщает пресс-служба СК РФ.

По предварительной версии, несколько человек попытались завладеть имуществом и деньгами трех фирм по добыче нефти и природного газа в Калмыкии. Для этого они изготовили подложные документы, а потом организовали нотариальную сделку купли-продажи и предоставили фиктивные документы в ИФНС Элисты для проведения регистрации.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении лиц, пытавшихся осуществить рейдерский захват нефтедобывающих предприятий республики. Пятерых подозреваемых заключили под стражу, в отношении одного суд решает вопрос об избрании меры пресечения.

Московские полицейские ранее задержали 53-летнего ранее судимого мужчину. Его подозревают в мошенничестве на сумму порядка 3,94 млн рублей, сообщало РИАМО.