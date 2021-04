Соединенные Штаты пережили очередной кровавый уик-энд — погибли не менее 20 человек, более 50 получили ранения. Перестрелки, жертвами которых стали несколько детей, происходили в большинстве штатов страны.

Опасный Нью-Йорк

Шесть человек погибли в Нью-Йорке за минувшие выходные в ходе нескольких отдельных инцидентов. Еще 31 человек получил ранения. Об этом со ссылкой на данные полиции города сообщает канал Fox News.

«Нью-Йорк пережил свою самую кровавую неделю в этом году», — заявили в полиции города.

За два дня выходных в городе произошло 28 перестрелок. Среди пострадавших — девушка, которой случайная пуля угодила в живот, когда она возвращалась с вечеринки, грузчик, которому прострелили руку, когда неизвестный убил 23-летнего Фелтона Дюранта в жилом комплексе в Бруклине, и женщина, которую по неизвестным причинам расстреляли в ее автомобиле.

Благотворительная ассоциация полиции Нью-Йорка (NYCPBA) подсчитала, что уровень вооруженного насилия в городе вырос в четыре раза по сравнению с показателями прошлого года, обвиняя в ухудшении криминогенной ситуации мэра Билла ДеБлазио, сократившего бюджет полицейского департамента после акций протеста, проводившихся в 2020 году из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

Убийство ребенка во Флориде

Трехлетний Элайджа ЛаФранс погиб в результате стрельбы в Майами. Неизвестные открыли огонь из машины, проезжавшей мимо дома, где семья праздновала его приближающийся день рождения. Кроме него, ранения получила 21-летняя женщина.

Соседи говорят, что «слышали десятки выстрелов».

«Гробы становятся все меньше и меньше, — заявила местная активистка Кристал Фостер, — Мы каждую неделю выходим из-за смерти ребенка».

Местная полиция назначила награду в 15 тыс. долларов за любую информацию, которая поможет в расследовании.

Кроме того, 16-летний Антревус Кантло стал жертвой неизвестных — он был застрелен в неизвестном месте, после чего его тело выбросили из машины в одном из жилых кварталов Орландо.

Прибывшие на место спасатели попытались оказать подростку помощь, но врачи больницы, куда доставили Кантло, констатировали его смерть в результате полученного огнестрельного ранения. Полиция в настоящее время не располагает сведениями о преступниках и ищет свидетелей, которые могут помочь в расследовании дела.

Перестрелка в Канзас-Сити

24 апреля в ходе перестрелки в Канзас-Сити был убит 34-летний мужчина. По словам местных жителей, в том же квартале в прошлом году произошло четыре перестрелки, а всего несколько дней назад, 19 апреля жертвами стрельбы в городе стали три человека, один из которых погиб.

Местные жители говорят о необходимости усилить меры безопасности в городе.

«Конечно, нам нужны охранники и, возможно, придется сделать кое-что еще, — говорит со-председатель комитета правопорядка Кармалетта Уильямс. — Мое предложение — металлодетекторы. У нас должна быть безопасная среда»

Еще один человек был застрелен в Кенсингтоне утром 25 апреля. В настоящее время личность погибшего мужчины, как и подозреваемые в совершении преступления, не установлены.

Убийство в Чарльстоне

Полиция Чарльстона расследует случай стрельбы, жертвой которой стал один человек, еще один получил ранение. Согласно информации, озвученной представителем полицейского управления города, инцидент произошел в в местном увеселительном заведении.

Смертоносные ссоры в Джорджии

Вернелл Чено, житель города Дакула, был задержан по подозрению в убийстве на бытовой почве. Полиция считает, что 25 апреля он застрелил местного жителя, имя которого не называется, в его гараже в результате возникшей ссоры, а потом попытался скрыться с места преступления. Чено предъявлено обвинение по трем статьям.

Это стало вторым убийством, произошедшим в округе Гвинет в этот день. Несколькими часами ранее на парковке одного из местных магазинов был застрелен 22-летний Кендалл Рид. Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве 22-летнего Аарона Вудса.

Полиция считает, что убийство произошло в результате ссоры между убийцей и жертвой, которые были знакомы друг с другом.

Пенсильвания: подстреленные подростки

Подросток находится в критическом состоянии после того, как получил два выстрела в руку и один в ногу в Филадельфии. Преступление произошло ночью 24 апреля. За жизнь жертвы, которой исполнилось 14 лет, борются врачи.

Другой подросток находится в критическом состоянии после того, как он был ранен воскресенье в районе Логан. Сообщается, что 17-летний парень получил ранение в грудь.

В тот же день на западе города огнестрельное ранение в грудь получила 35-летняя местная жительница. Врачи больницы университета Тэпмл оценивают ее состояние как критическое. Во всех этих случаях полиция не располагает информацией о лицах, совершивших нападения.

Однако американским стражам правопорядка удалось задержать подозреваемого в убийстве 24-летнего местного жителя, который скончался в больнице от многочисленных огнестрельных ранений.

Перестрелки в Делавере

В городе Вилмингтон в результате двух перестрелок, произошедших за уик-энд, было убито два человека, один получил ранение.

Раненые в Теннесси

Полиция Мемфиса ночью 25 апреля обнаружила двух человек с огнестрельными ранениями, один из них — в критическом состоянии. Потерпевшие были доставлены в медицинское учреждение.

Управление полиции Мемфиса сообщает, что подозреваемые направились на запад на синем внедорожнике.

Расстрел на вечеринке в Луизиане

В результате стрельбы в Новом Орлеане ранения получили семь человек, включая двоих несовершеннолетних. По сообщению полиции, угрозы жизням пострадавших нет.

Убийство женщины в Аризоне

Полиция Финикса арестовала 37-летнего Винсенте Диаз-Варгаза по подозрению в убийстве 20-летней Глории Цермено. 25 апреля он убил ее на парковке местного магазина.

Глория Цермено стала случайной жертвой стрельбы, которую подозреваемый открыл по группе людей на парковке. По его словам, причиной стало то, что он «был расстроен».

«Я надеюсь, что ему дадут пожизненное. Я просто надеюсь, что он никогда больше не увидит свободу», — говорит лучшая подруга убитой Анья Нуньес.

У погибшей осталась четырехлетняя дочь.

Бессмысленное убийство в Мэрилэнде

Мэр Балтимора Брэндон Скотт назвал «бессмысленным» нападение на двух работников коммунального хозяйства города во время выполнения ими служебных обязанностей. В результате полученных ранений один сотрудник погиб, второй находится в тяжелом состоянии.

Полиция пригорода Вашингтона Арлинтон разыскивает подозреваемых в двух случаях стрельбы, произошедших 24 апреля, один из которых закончился летальным исходом.

Трое из Висконсина

В Милуоки 25 апреля в результате стрельбы погиб 36-летний местный житель, еще двое мужчин были госпитализированы с ранениями, не угрожающими жизни. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Как отмечают сотрудники полиции в Нью-Йорке и по всем США, в 2021 году в Штатах наблюдается рост уличного насилия. В Чикаго, одной из криминальных столиц страны, 2020 год стал самым кровавым за десятилетие, и в 2021-м перестрелки и случайные эпизоды бытового насилия только участились. Администрация Байдена утверждает, что причина уличного насилия — в отсутствии должного контроля за продажей оружия, однако резкий рост числа перестрелок наблюдается и в штате Нью-Йорк, где правила контроля за оружием строже, чем в большинстве других регионов.

Опасаясь, что из-за Байдена оружие останется только у закоренелых преступников, жители США скупают «стволы» рекордными темпами. Непрекращающееся полицейское насилие может привести к новому всплеску протестов — афроамериканцев, латиноамериканцев, Антифа. Тогда ситуация в накачанных оружием Соединенных Штатах может превратиться в настоящую войну.