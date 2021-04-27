Жданов признал блокировку счетов штабов Навального

Москва, 27 апреля. Директор ФБК1 Иван Жданов сообщил в своем Twitter о том, что сбор пожертвований для нужд штабов Навального прекращен. Счета юрлиц заблокированы.

Так называемый ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и движение «Штабы Навального» попали в поле зрение столичной прокуратуры по подозрению в осуществлении экстремистской деятельности.

По решению Мосгорсуда деятельность структур Алексея Навального была частично ограничена. Как сообщил источник в правоохранительных органах, среди запретов, наложенных судом, может быть лишение ФБК права организовывать митинги и размещать какие-либо публикации в социальных сетях. Сбор средств для нужд фонда-иноагента все еще ведется. Жданов на своей странице в микроблоге констатировал, что пока жертвователи ФБК не рискуют, когда присылают на счета организации деньги.

Отметим, что если суд вынесет решение о признании организации экстремистской, то все, кто имел отношение к ее финансированию, могут понести ответственность в рамках российского законодательства. Впрочем Жданов утверждает, что тем, кто поддерживает его донатами, беспокоиться не о чем, и призывает переводить деньги и дальше.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.