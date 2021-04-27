Рейтинг церемонии вручения премии «Оскар» достиг рекордно низкого уровня

Лос-Анджелес, 27 апреля. Трансляцию церемонии вручения премии «Оскар» в этом году посмотрели чуть более 9,8 миллиона человек. Это худший рейтинг за всю историю существования кинопремии.

Церемонию вручения премии Американской киноакадемии, которая прошла 25 апреля, зрители обошли стороной. В этом году трансляцию мероприятия посмотрели всего 9,8 миллиона человек. Это примерно на 58% ниже показателя прошлого года, когда перед экранами собралось 23,6 миллиона зрителей.

При этом семь лет назад за церемонией в прямом эфире следили более 40 миллионов человек, уточняет «Вечерняя Москва». По данным исследовательской службы Nielsen, в последнее время падают рейтинги не только «Оскара», но также «Эмми», «Грэмми» и «Золотого глобуса».

Трансляция вручения кинопремии в этом году велась на стриминговых платформах, которые могли оттянуть часть телевизионной аудитории себе. Кроме того, среди номинантов «Оскара» в основном были фестивальные картины и отсутствовали экшен-фильмы, поэтому снижение интереса к премии американские эксперты объяснили естественными причинами.

А вот российский сенатор Алексей Пушков, уверен, что киноакадемия сама виновата в низких рейтингах. По его словам, многим зрителям не нравится решение об обязательных квотах на роли для актеров из меньшинств.