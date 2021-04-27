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Военный историк: армия США идет к повторению сюжета «Терминатора» в реальности

Армия
Военный историк: армия США идет к повторению сюжета «Терминатора» в реальности
youtube.com  /  Prt Scr / Юрий Котенок

Москва, 27 апреля. Беспилотная версия российского танка Т-14 «Армата» сможет самостоятельно искать цель и брать ее на прицел, однако решение о выстреле все еще будет принимать человек.

О модернизации танка Т-14 и наделении его способностью действовать дистанционно и идентифицировать цели при помощи компьютерного зрения рассказал журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов. Военный историк Юрий Кнутов подчеркнул, что подобные разработки есть и в США, но там создатели рискуют повторить печальный сюжет о восстании машин из фильма «Терминатор».

В сентябре 2020 года на полигоне Юма армия США проводила испытания с применением искусственного интеллекта FIRESTORM. Систему научили отличать военную технику армии США от противника, загрузив в ее память тысячи снимков с вооружениями. Сравнив увиденное с базой данных, ИИ сможет принять решение, навести оружие и автоматически открыть огонь на поражение. Но в «Армате» технология была реализована иначе.

Кнутов подчеркнул, что в российском танке ИИ может только опознать цель. Открыть огонь без человека, который проверит выводы машины и отдаст окончательный приказ, танк не сможет. Кнутов посчитал это рациональным, поскольку искусственный интеллект допускает ошибки. Но американские военные об этом не задумываются. Если слепо доверять выводам ИИ, то можно докатиться до сюжета «Терминатора».

«К сожалению, то, что они сделали, — первый шаг к этому. Здесь также возникает другая опасность, что ИИ выйдет на высочайший уровень и может решить, что зачем ему люди, и попытается избавиться от человечества», — заключил военный эксперт.

Ранее пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» сообщила, что российский танк Т-14 «Армата» успешно прошел испытания в беспилотном режиме.

армата боевые роботы кнутов
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