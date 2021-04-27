Композитор Игорь Крутой рассказал об отношении к Дане Милохину

Москва, 27 апреля. Известный российский композитор Игорь Крутой не имеет ничего против, если блогеры, например, Даня Милохин, считают себя звездами.

При этом сам артист уверен, что есть большие звезды, "маленькие звездочки" и популярные личности. Крутой не видит ничего плохого, если молодым людям нравится называть себя звездами. В то же время продюсер для себя определил нескольких личностей в российском шоу-бизнесе, которых можно считать действительно знаменитостями.

«Для меня, например, за все эти годы ничего не изменилось — в нашей стране я считаю звездами Аллу Пугачеву, Филиппа Киркорова и Валерия Леонтьева. Но при этом не возражаю, когда звездами называют и Даню Милохина, и Ваню Дмитриенко. Вопрос лишь в том, как сложится их судьба, надолго ли эта известность или просто вспыхнули и погасли», — приводят «Дни.ру» слова Игоря Крутого, побывавшего на гала-ужине по случаю грядущей премии Муз-ТВ.

Продюсер и композитор в середине апреля озвучил даты проведения фестиваля «Новая волна». Музыкальное мероприятие стартует в Сочи 19 августа и продлится семь дней. В прошлом году фестиваль пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.