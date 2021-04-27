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Кремль назвал условия аккредитации журналистов, освещающих парад Победы 9 Мая

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 14:18
Армия
Кремль назвал условия аккредитации журналистов, освещающих парад Победы 9 Мая
photo.may9.ru  /  Евгений Биятов / Фотохост-агентство

Москва, 27 апреля. Сотрудникам СМИ, которые намерены освещать события парада Победы на Красной площади, Кремль порекомендовал предоставить три отрицательных теста на COVID-19.

Предписание для 1396 журналистов появилось на сайте Кремля. На ужесточении санитарных требований ко всем участникам праздничных мероприятий, включая прессу, настоял Роспотребнадзор.

«Всем представителям СМИ, участвующим в освещении парада Победы, рекомендуется иметь при себе три отрицательных результата лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР с забором материала 30 апреля, 6 и 8 мая», — указали в сообщении.

Еще одним обязательным условием станет наличие у журналистов аккредитационных бейджей. Как стало известно, журналисты будут освещать и генеральную репетицию парада, которая пройдет 7 мая, и непосредственно сам парад 9 мая.

В Санкт-Петербурге тем временем в репетиции парада, который состоится 9 мая на Дворцовой площади, приняли участие четыре тысячи военнослужащих.

кремль парад 9 мая
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Все новости / Армия / Кремль назвал условия аккредитации журналистов, освещающих парад Победы 9 Мая
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