Кремль назвал условия аккредитации журналистов, освещающих парад Победы 9 Мая

Москва, 27 апреля. Сотрудникам СМИ, которые намерены освещать события парада Победы на Красной площади, Кремль порекомендовал предоставить три отрицательных теста на COVID-19.

Предписание для 1396 журналистов появилось на сайте Кремля. На ужесточении санитарных требований ко всем участникам праздничных мероприятий, включая прессу, настоял Роспотребнадзор.

«Всем представителям СМИ, участвующим в освещении парада Победы, рекомендуется иметь при себе три отрицательных результата лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР с забором материала 30 апреля, 6 и 8 мая», — указали в сообщении.

Еще одним обязательным условием станет наличие у журналистов аккредитационных бейджей. Как стало известно, журналисты будут освещать и генеральную репетицию парада, которая пройдет 7 мая, и непосредственно сам парад 9 мая.

В Санкт-Петербурге тем временем в репетиции парада, который состоится 9 мая на Дворцовой площади, приняли участие четыре тысячи военнослужащих.