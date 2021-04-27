Неравнодушные москвичи и петербуржцы передадут еду бездомным через сервис «Самокат»

Москва, 27 апреля. Акция «Экспресс-помощь» запущена благотворительной организацией «Ночлежка». В ее рамках неравнодушные граждане могут помочь бездомным, заказав им вещи первой необходимости.

Партнером в рамках акции выступает сервис «Самокат». Суть «Экспресс-помощи» заключается в том, что пользователи сделают заказ в приложении с товарами и продуктами, а курьеры доставят их в пункты «Ночлежки». Затем работники благотворительной организации передадут вещи нуждающимся.

Выбрать продукты можно в специальной подборке, которую предложит пользователям «Самокат». Как только курьер доставит продукты в пункт «Ночлежки», на смартфон благотворителя придет уведомление. Акция проходит в Москве и Санкт-Петербурге, рассказали в организации.

«Эспресс-помощь начиналась с кофеен, а сейчас ее поддерживают самые разные участники: бары, пиццерии, агрегаторы такси, музеи и целые рынки», — рассказала изданию Sostav координатор акции Екатерина Булгакова.

Волонтеры из Северной столицы активно помогают обездоленным подопечным «Ночлежки». Как это происходит, объяснил специалист по работе со СМИ и фандрайзер организации Николай Рубановский.