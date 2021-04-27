Tesla получила рекордный доход после продажи криптовалюты

Пало-Альто, 27 апреля. Отчетность Tesla подтверждает, что первая продажа криптовалюты принесла компании 101 миллион долларов.

Финансовый директор автопроизводителя рассказал, что сумма продажи составила 272 миллиона долларов. Об этом сообщается в материале РБК. Компания продала 10% от своего капитала в криптовалюте.

За этот квартал Tesla получила рекордный доход в 438 миллионов долларов. Такой объем прибыли побил предыдущий показатель, установленный в третьем квартале 2020 года. Тогда компания Илона Маска получила 331 миллион долларов дохода.

В финансовом руководстве фирмы сказали, что биткоин представляется «фактором положительного влияния по основным направлениям деятельности». Юристы ранее рассказали, как компания Илона Маска подвергает опасности покупателей.