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Tesla получила рекордный доход после продажи криптовалюты

Экономика
Tesla получила рекордный доход после продажи криптовалюты
flickr.com  /  Steve Jurvetson/CC BY 2.0

Пало-Альто, 27 апреля. Отчетность Tesla подтверждает, что первая продажа криптовалюты принесла компании 101 миллион долларов.

Финансовый директор автопроизводителя рассказал, что сумма продажи составила 272 миллиона долларов. Об этом сообщается в материале РБК. Компания продала 10% от своего капитала в криптовалюте.

За этот квартал Tesla получила рекордный доход в 438 миллионов долларов. Такой объем прибыли побил предыдущий показатель, установленный в третьем квартале 2020 года. Тогда компания Илона Маска получила 331 миллион долларов дохода.

В финансовом руководстве фирмы сказали, что биткоин представляется «фактором положительного влияния по основным направлениям деятельности». Юристы ранее рассказали, как компания Илона Маска подвергает опасности покупателей.

Илон Маск tesla биткоин доход критовалюта
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