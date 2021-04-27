Россия выйдет из ДОН, так как он стал без США неполноценным. Колонка Евгения Беня

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, представитель МИД РФ Константин Гаврилов подчеркнул, что складывающаяся вокруг Договора по открытому небу (ДОН) ситуация ведет к его развалу — Россия будет готова утвердить денонсацию ДОН, так как односторонних уступок от нашей страны ждать не следует. Дипломат отметил, что Москва видит стремление группы государств во главе с США возложить ответственность за плачевную ситуацию вокруг ДОН на РФ.

«По-прежнему тиражируются утверждения, что РФ должна устранить в полной мере свои нарушения ДОН, прежде чем кто-то где-то, возможно, начнет размышлять о вероятности возвращения в договор», — заявил Константин Гаврилов.

США перестали быть участником Договора по открытому небу в ноябре 2020 года. Сейчас представитель МИД РФ подчеркнул, что Москва готова обсуждать детали договора, но лишь после того, как США внятно и недвусмысленно сообщат о своем решении вернуться в него.

Гаврилов также рассказал, что внутригосударственные процедуры, предваряющие уведомление о решении РФ выйти из договора, будут завершены до конца мая.

ДОН был подписан в 1992 году. На сегодняшний день в нем участвуют 33 страны. Этим договором устанавливался режим открытого неба для создания возможности его участникам совершать облеты территорий друг друга. Россией он ратифицирован в 2001 году. Россия и Белоруссия (они считаются одной группой) ежегодно проводили десятки миссий наблюдения над другими участвующими в договоре государствами, которые в свою очередь проводили десятки наблюдательных полетов над российской территорией.

Федеральное агентство новостей /

Органом ДОН является Консультативная комиссия по открытому небу (ККОН), решения в которой принимаются консенсусом и имеют обязательную силу.

В свое время ДОН зарекомендовал себя инструментом укрепления доверия в военной сфере. Он предоставлял право государствам — участникам совершать облеты любых территорий друг друга в соответствии с согласованными квотами наблюдательных миссий. Регламентировал проведение полетов, определял механизм контроля его соблюдения, содержал требования к самолетам наблюдения, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Государство — участник ДОН могло выделять в качестве самолетов наблюдения один или более типов или моделей невооруженных самолетов. При этом самолет наблюдения проходил освидетельствование с целью подтверждения, что воздушное судно и его аппаратура наблюдения соответствуют требованиям договора. Страны НАТО наблюдательные полеты над территориями друг друга не выполняли.

Каждая страна — участница ДОН имела право приобретать материалы, полученные в ходе любых наблюдательных полетов в рамках договора. Государства — участники имели возможность задействовать предусмотренный договором набор аппаратуры наблюдения из следующих категорий: оптические панорамные и кадровые фотоаппараты, видеокамеры с изображением на дисплее в реальном масштабе времени, радиолокационные станции бокового обзора, инфракрасные устройства формирования изображения. Для каждой категории аппаратуры наблюдения были установлены ограничения по пространственному разрешению на местности.

США на протяжении нескольких лет до своего выхода из Договора по открытому небу обвиняли Россию в нарушении ряда условий документа, в частности, в ограничении наблюдательных полетов над Калининградской областью, Абхазией и Южной Осетией. Россия объясняет ограничение над Калининградской областью тем, что из-за длительных полетов в рамках ДОН все воздушное пространство области перекрывается для гражданской авиации. Что касается Абхазии и Южной Осетии, то РФ признает их независимыми государствами, в связи с чем, по соглашению, в 10 км от границы с ними полеты запрещены. Другие страны считают их территорией Грузии, таким образом это вопрос международных отношений, и он не может рассматриваться как нарушение ДОН. В свою очередь Москва выдвигала претензии Вашингтону в усложнении процедуры согласования полетов над территориями Соединенных Штатов в Тихом океане, в ограничении для наблюдательных полетов над Алеутскими и Гавайскими островами.

С одной стороны, как еще в 2019 году поделился с РИА Новости экс-начальник международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов, современный уровень развития российских разведывательных технологий позволяет получать необходимую информацию, не прибегая к наблюдательным полетам.

ФБА «Экономика сегодня» /

С другой же стороны, с точки зрения долгосрочной политической стратегии отказ США от Договора по открытому небу означает едва ли не полный отказ от какой бы то ни было широкой международной системы взаимного контроля, а значит, откат системы мировой безопасности к состоянию до Второй мировой войны. К ситуации в мире до оснащения ведущих стран ядерным оружием. Отказ США от Договора по открытому небу свидетельствует: США откровенно возводят железный занавес в эпоху, когда цивилизация напичкана ядерными боеголовками.

После выхода США из ДОН в МИД РФ заявляли, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Но Россия так и не получила гарантий соблюдения ДОН его участниками. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, первая реакция стран — участниц договора на требование Москвы предоставить юридические гарантии выполнения своих обязательств была невразумительной, таким же невнятным был и ответ на второе требование гарантировать возможность выполнения наблюдательных полетов над всей территорией государств — участников, включая размещенные на ней объекты стран, участницами ДОН не являющихся.

Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что выход США из Договора по открытому небу делает его нежизнеспособным. Еще 5 января 2021 года МИД РФ заявил, что Россия готова к внутригосударственным процедурам по выходу страны из Договора по открытому небу в связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения его функционирования в новых условиях.

Очевидно: если в ближайшие недели США не вернутся в Договор по открытому небу (в этом случае восстановилась бы и конфигурация для его исполнения сторонами), Россия выйдет из ДОН из-за невозможности его полноценного функционирования в новых условиях. Однако думается, что в нынешних обстоятельствах противостояния Вашингтон ограничит свои инициативы в деле смягчения международной напряженности пролонгацией ДСНВ-3.