Полиция Индонезии ищет россиян из-за порно на священном вулкане Батур

Денпасар, 27 апреля. Индонезийская полиция организовала поиски двух россиян. Причиной стало пикантное видео, которое они сняли на вершине священного для местных жителей вулкана Батур.

Ролик появился на популярном сайте для взрослых. Жители Бали возмутились местом, где проходили съемки. Речь идет о вулкане Батур, высота которого составляет более 1,7 км. Он является святыней балийцев. На индонезийском его название звучит как «великая гора». Местные жители верят, что вулкан — место обитания божеств и духов предков.

Главными героями порноролика оказались жители Ярославской области. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают их местонахождение, чтобы привлечь к ответственности за осквернение святыни. Однако вряд ли их смогут наказать за проступок, потому что ролик был снят год назад, но «завирусился» только сейчас.

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