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Анастасия Волочкова расскажет «жесткую правду» о Большом театре

Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова расскажет «жесткую правду» о Большом театре
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Москва, 27 апреля. Балерина Анастасия Волочкова заявила, что приступила к съемках программы о своей работе в Большом театре. По словам артистки, зрителей ждет «жесткая правда».

Волочкова весной 2000 года подписала контракт на сольные партии с Большим театром. Однако уже осенью в театре неожиданно сменилось руководство, с которым у балерины практически сразу же не сложились отношения. По словам танцовщицы, именно из-за конфликта с руководством она была вынуждена прервать работу в культурном учреждении.

С момента ухода Волочковой из Большого театра прошло уже 18 лет, однако причины скандала до конца непонятны. Многие коллеги артистки утверждают, что балерина была уволена из-за лишнего веса и профнепригодности. Сама Волочкова уверяет, что ее буквально выжили из театра.

В своем Instagram-аккаунте балерина на днях опубликовала снимок, на котором позирует на фоне Большого театра. Она сообщила, что приступила к работе над программой о своей работе в этом культурном учреждении. По словам Волочковой, она готовит «жесткую правду».

«Снимаем программу о том, что связывало меня с Большим театром…. Все горести и печали, радости и разочарования, взлеты и падения… Это будет жесткая правда», — написала танцовщица.

В конфликте Волочковой с руководством театра на защиту балерины встал только Николай Цискаридзе. Он до сих пор ругается с теми, кто нападает на артистку. Сам Цискаридзе недавно нелестно высказался о Большом театре, которому он отдал многие годы.

волочкова большой театр балерина
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