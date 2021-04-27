Минобороны РФ анонсировало создание спецуправления для изучения искусственного интеллекта

Москва, 27 апреля. Специализированная структура, в задачи которой будет входить развитие технологий искусственного интеллекта, появится в России, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Особое управление, сотрудники которого займутся работой над различными системами на основе искусственного интеллекта, будет сформировано уже в ближайшее время, говорится в анонсе российского военного ведомства. Ранее совещание рабочей группы по вопросам развития беспилотных летательных аппаратов для нужд армии, а также двойного назначения, было проведено первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Андреем Ельчаниновым. В ходе заседания представители министерства обороны поделились информацией о перспективах интеграции систем на основе ИИ в БПЛА в рамках применения их в составе групп.

Представители крупнейших отечественных предприятий, производящих беспилотные летательные аппараты, познакомили участников заседания с передовыми разработками, при помощи которых возможно применение ИИ в технике, предназначенной для военных, а также двойного назначения.

Ранее стало известно о том, что российские войска в скором времени могут получить достаточное количество новейших беспилотников, оснащенных искусственным интеллектом. Перспективы запуска серийного производства отечественных БПЛА обсуждались в ходе посещения главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу московского предприятия «Кронштадт». Известно, что в ближайшем будущем в серию пойдет беспилотник «Орион», для производства которого компания уже строит специализированный завод.