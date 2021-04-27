Российские банки внедряют сервис по снятию «живых денег» в ресторанах и кафе

Москва, 27 апреля. Представители отечественных кредитных организаций рассказали СМИ о внедрении процедуры снятия наличных средств в кафе, ресторанах и отелях.

Новый функционал уже начал работу в ПСБ и проходит испытания в Ак Барс Банке. Сервис тестируется по всем платежным системам, заявил глава направления по развитию социальных проектов, проектов ЖКХ и кассовых решений для партнеров Ак Барс Банка Алексей Бахаев.

«Пилотирование сервиса планируется на III квартал 2021 года», — цитируют его «Известия».

Партнерами должны стать 10 кафе в Татарстане. Также о возможности снятия наличности в ресторанах и отелях задумываются в банках «Открытие» и «Дом.РФ». Сообщается, что для получения «живых» денег с карты гражданам необходимо совершить покупку.

Банк России собирается оставить в обращении десятирублевые монеты. Об этом стало известно из заявления замдиректора департамента наличного денежного обращения ЦБ РФ Владимира Демиденко.