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Сын госпитализированной Светланы Светличной рассказал о ее состоянии

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 13:37
Шоу-бизнес
Сын госпитализированной Светланы Светличной рассказал о ее состоянии
Агентство городских новостей Москва

Москва, 27 апреля. Актриса Светлана Светличная, о госпитализации которой стало известно накануне, выписывается из больницы. Об этом рассказал сын звезды фильма «Бриллиантовая рука» Алексей Ивашов.

Он подтвердил, что 80-летнюю актрису действительно положили в больницу. Но уже во вторник она покинет клинику.

«Она сегодня выписывается уже домой», — сказал Ивашов в разговоре с РИА Новости.

Ивашов добавил, что со знаменитой актрисой в настоящее время все в порядке. Раскрывать подробности он не стал.

Ранее СМИ сообщили, что Светлану Светличную госпитализировали якобы с подозрением на инсульт. ФАН выяснил, что артистка попала больницу из-за проблем с повышенным давлением. Звезду фильма «Герой нашего времени» решили отправить в медицинское учреждение, поскольку врачи хотели перестраховаться из-за преклонного возраста кинодивы.

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