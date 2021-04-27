Лидер Little Big зарегистрировал бренд SKIBIDI для открытия ресторана

Москва, 27 апреля. Солист панк-рейв группы Little Big Илья Прусикин по примеру блогера Анастасии Ивлеевой зарегистрировал собственный бренд. Музыкант планирует заняться ресторанным бизнесом.

В качестве торгового названия Прусикин взял название одной из популярных песен своей группы. Он зарегистрировал бренд под названием SKIBIDI. Два года назад группа Little Big в буквальном смысле взорвала YouTube, когда выпустила клип на композицию SKIBIDI. Ролик посмотрели свыше 500 миллионов раз.

Несколько дней назад Прусикин получил бумаги о регистрации бренда, сообщает сайт 360tv.ru. Под SKIBIDI солист Little Big планирует открыть ресторан и другие заведения общественного питания.

Судя по всему, это новая тенденция среди отечественных звезд шоу-бизнеса. Недавно популярный блогер Анастасия Ивлеева объявила о создании собственного бренда чипсов «Изи пизи», энергетика «Чича-бум», а также шоколада, название которого пока не раскрывается. Запуском ее бренда займется организация «Коленки пчелы», которую звезда зарегистрировала в феврале этого года.