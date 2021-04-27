Доля российского экспорта в долларах опустилась до минимума. События дня

Доля российского экспорта в долларах опустилась до минимума Доля доллара в российском экспорте впервые упала ниже 50 процентов. Это стало результатом многолетней кампании Кремля по снижению зависимости от американских активов, пишет Bloomberg. По данным Центробанка, причина спада — торговые отношения Москвы и Пекина, в которых три четверти операций проводятся в евро. При этом доля единой валюты в общем объеме экспорта увеличилась до 36 процентов. Российские власти неоднократно указывали, что Вашингтон своей санкционной политикой подрывает доверие к доллару, снижает вложения резервов страны в американский госдолг и способствует увеличению объемов внешней торговли в рублях и других валютах. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Соединенные Штаты используют доллар и финансовую систему не просто вопреки нормам международного права, а в целях уничтожения всей системы международных отношений.

Шойгу заявил, что США и НАТО способствуют росту военной опасности в Европе kremlin.ru / Пресс-служба Кремля Действия государств НАТО и, прежде всего, США в Европе являются главной причиной военных угроз всему континенту. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания Совета министров обороны государств, которое проходит в Душанбе. Глава российского военного ведомства отметил, что Россия принимает необходимые меры в ответ на угрожающую деятельность Североатлантического альянса.

«Академик Черский» начал укладку «Северного потока — 2» Prt Scr youtube.com / Владимир Евдокимов Судно «Академик Черский» 27 апреля приступило к укладке газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании. Об этом сообщила компания Nord Stream 2 AG. Трубоукладчик приступил к работам над «СП-2» 27 апреля. Напомним, что строительство началось после успешного прохождения испытаний. Баржа «Фортуна» также продолжает укладку труб газопровода. Члены Конгресса США ранее признали, что вряд ли смогут помешать «Северному потоку — 2». Об этом американцы рассказали польским СМИ.