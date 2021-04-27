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Доля российского экспорта в долларах опустилась до минимума. События дня

Общество
Доля российского экспорта в долларах опустилась до минимума. События дня
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Доля российского экспорта в долларах опустилась до минимума

Доля доллара в российском экспорте впервые упала ниже 50 процентов. Это стало результатом многолетней кампании Кремля по снижению зависимости от американских активов, пишет Bloomberg. По данным Центробанка, причина спада — торговые отношения Москвы и Пекина, в которых три четверти операций проводятся в евро. При этом доля единой валюты в общем объеме экспорта увеличилась до 36 процентов. Российские власти неоднократно указывали, что Вашингтон своей санкционной политикой подрывает доверие к доллару, снижает вложения резервов страны в американский госдолг и способствует увеличению объемов внешней торговли в рублях и других валютах. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Соединенные Штаты используют доллар и финансовую систему не просто вопреки нормам международного права, а в целях уничтожения всей системы международных отношений.

Шойгу заявил, что США и НАТО способствуют росту военной опасности в Европе

Доля российского экспорта в долларах опустилась до минимума. События дня
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Действия государств НАТО и, прежде всего, США в Европе являются главной причиной военных угроз всему континенту. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания Совета министров обороны государств, которое проходит в Душанбе. Глава российского военного ведомства отметил, что Россия принимает необходимые меры в ответ на угрожающую деятельность Североатлантического альянса.

«Академик Черский» начал укладку «Северного потока — 2»

Доля российского экспорта в долларах опустилась до минимума. События дня
Prt Scr youtube.com  / Владимир Евдокимов

Судно «Академик Черский» 27 апреля приступило к укладке газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании. Об этом сообщила компания Nord Stream 2 AG. Трубоукладчик приступил к работам над «СП-2» 27 апреля. Напомним, что строительство началось после успешного прохождения испытаний. Баржа «Фортуна» также продолжает укладку труб газопровода. Члены Конгресса США ранее признали, что вряд ли смогут помешать «Северному потоку — 2». Об этом американцы рассказали польским СМИ.

Сборная России по хоккею обыграла команду США на ЮЧМ-2021

Доля российского экспорта в долларах опустилась до минимума. События дня
fhr.ru  / Федерация хоккея России

Сборная России триумфально начала выступление на юниорском чемпионате мира по хоккею. Встреча прошла в американском Техасе. Матч был непростым, поначалу россияне проигрывали со счетом 1:5, но смогли переломить ход встречи. Основное время завершилось в ничью 6:6. И уже в овертайме победную шайбу забросил Никита Чибриков. 7:6 — яркая победа россиян.

 

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