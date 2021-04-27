Компания «Сухой» презентовала уникальную технологию автоматизированных дронов

Москва, 27 апреля. Специалисты российской авиастроительной компании «Сухой» продемонстрировали технологию программирования БПЛА для их использования в полностью автоматическом режиме.

Об этом сказано в сообщении на официальном сайте российского правительства, сама презентация состоялась для представителей Военно-промышленной комиссии РФ.

«Компания «Сухой» продемонстрировала стенды испытательных полетов беспилотных образцов военной техники, позволяющие программировать БПЛА для полета в полном автоматическом режиме», — отмечается в опубликованном сообщении.

Представленная уникальная технология позволит почти в два раза сократить время на отладку и испытания различных узлов и механизмов российской беспилотной авиатехники, подчеркнули представители компании «Сухой».

Ранее сообщалось о реакции западного экспертного сообщества на разработку в России «воздушных минных полей».