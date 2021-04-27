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Банк России повысил курсы доллара и евро на 28 апреля

Экономика
Банк России повысил курсы доллара и евро на 28 апреля
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 апреля. Центральный банк Российской Федерации представил официальные курсы американской и европейской валют на среду.

Курс доллара повышен на завтра на 0,1898 рубля. Стоимость американской валюты составила 74,9578 рубля, говорится на сайте Центробанка РФ.

Евро также подорожал на 28 апреля. Повысившись на 0,0198 рубля, курс европейской валюты составил 90,4666 рубля, сообщает Банк России.

Финансовые эксперты ранее рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей, каким окажется курс доллара к концу апреля. На динамику стоимости валюты будет действовать ряд факторов, в числе которых санкции США.

банк россии доллар евро цб рф курсы
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