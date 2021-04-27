Вдова Табакова колко высказалась об откровениях Елены Прокловой

Москва, 27 апреля. Вдова Олега Табакова, актриса Марина Зудина продолжает давать комментарии об откровениях Елены Прокловой. По ее словам, Проклова не из тех женщин, которыми «можно пользоваться».

Известная актриса театра и кино Елена Проклова в выпуске шоу «Секрет на миллион» рассказала, что ее домогался известный артист, когда ей было всего 15 лет. Его имя она называть не стала, однако из-за некоторых подробностей многие зрители пришли к выводу, что речь идет о легендарном Олеге Табакове.

После выхода программы в эфир вдове Табаковой Марине Зудиной стали присылать в соцсетях большое количество вопросов. В комментариях она назвала Проклову «неадекватной пожилой женщиной», а ее откровения — обычным пиаром. Кроме того, Зудина заявила, что испытывает лишь жалость к актрисе, которой больше нечем удивить публику.

Недавно вдова Табакова дала новый комментарий о скандале, в который она оказалась втянута из-за Елены Прокловой. Зудиной кажется, странным, что кто-то действительно может поверить в сомнительную историю артистки. Она колко поддела Проклову, отметив, что она не из тех женщин, которыми «можно пользоваться».

«Вы считаете, что женщинами с такими характерами, как у меня и Елены, можно пользоваться? Нет! Обоюдно только», — съязвила вдова Олега Табакова.

Многие пользователи Сети заявили, что за скандал должна понести ответственность ведущая программы Лера Кудрявцева и само руководство канала, а не только «больная актриса», которая пришла в студию «делать деньги». Зудина согласилась с мнением и подчеркнула, что на телевидении часто «подставляют и обманывают людей».

Многие коллеги Прокловой возмущены заявлением актрисы о домогательствах. Так, режиссер Александр Митта указал, что артистка может обвинять кого угодно, так как ответить на ее обвинения некому.