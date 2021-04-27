Володин объяснил, почему США могут быть причастны к происхождению вируса SARS-CoV-2

Москва, 27 апреля. Исходя из того, как отмалчиваются США по вопросу происхождения коронавируса, можно предположить, что за его распространение отвечают они, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он допустил, что появление возбудителя SARS-CoV-2 могло быть связано с утечкой из американской биологической лаборатории.

«Исходя из того, как молчат сателлиты Соединенных Штатов Америки, как сами США молчат, можно сделать вывод один: совершенно очевидно это связано с тем, что у них произошла какая-то утечка в тех лабораториях, которые по всему миру взяли и насоздавали», — сказал спикер ГД на заседании Совета законодателей РФ.

Володин добавил, что российскому правительству следует поднять вопрос об ответственности за распространение инфекции. К США он обратился с призывом прекратить опасные исследования и рекомендовал Вашингтону задуматься над тем, как возмещать пострадавшим странам издержки.