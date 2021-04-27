Иосиф Пригожин назвал мать Валерии лучшей тещей

Москва, 27 апреля. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин нежно обратился к матери своей супруги Валерии. Он поздравил ее с днем рождения у себя на странице в Instagram.

Пригожин поделился с поклонниками совместной фотографией с тещей. Кадр был сделан на одном из последних мероприятий.

В комментарии под теплой фотографией продюсер напомнил, что мать его возлюбленной отмечает день рождения. Он поздравил ее с праздником и отметил, что она прекрасная теща.

«С днем рождения, дорогая Галина Николаевна! Вы лучшая теща на свете, у вас замечательная дочка, которую я обожаю уже 18 лет. Спасибо вам за ваше отношение ко мне и за вашу любовь», — написал продюсер.

Подписчики Пригожина присоединились к поздравлениям артиста и порадовались, что у продюсера такие теплые отношения с тещей.

Валерия стала третьей женой Иосифа Пригожина. С продюсером звезда вместе с 2004 года. Совместных детей у пары нет, но наследников Валерии Пригожин считает родными. В начале года знаменитая исполнительница впервые стала бабушкой.