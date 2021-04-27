Вице-премьер Абрамченко рассказала о запрете добычи китообразных в России

Москва, 27 апреля. Правительство РФ запретило добычу китообразных. Соответствующий проект федерального закона одобрила комиссия по законопроектной деятельности.

Перед властями стоит задача сохранить, а также восстановить спектр биоразнообразия, в том числе в части водных биологических ресурсов, отметила вице-премьер Виктория Абрамченко. Такая инициатива — это логическое продолжение действий властей РФ в отношении в отношении нормативного правового регулирования особенностей добычи, использования морских млекопитающих и требований к их содержанию.

«Защита и охрана популяции морских млекопитающих, других исчезающих малочисленных видов - безусловный приоритет в реализуемой экологической политике», — заявила Абрамченко.

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» и статью 26 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» предполагает запрет на промышленный и прибрежный вылов китообразных. К тому же речь идет о более строгом регулировании рыболовства в исключительной экономической зоне.

Около 692 тонн красной рыбы зайдет в реки Приморья этим летом, заявили в агентстве по рыболовству Приморского края. Нерест тихоокеанских лососей ожидается в июне. Рыба войдет в реки Киевку, Самаргу, Барабашевку и некоторые другие, отметили специалисты.