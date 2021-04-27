WSJ: Китай запретил местным медиа писать о победе режиссера «Земли кочевников» на «Оскаре»

Вашингтон, 27 апреля. Китайские соцсети и поисковики удаляют материалы и информацию, посвященные победе режиссера Хлои Чжао и ее фильма «Земля кочевников» на «Оскаре», сообщил The Wall Street Journal.

После объявления победы Чжао в номинации «Лучший режиссер», на китайских сайтах появились соответствующие новости. Но уже днем их практически все удалили, пишет журнал.

Как оказалось, отдел пропаганды Компартии Китая запретил государственным медиа писать о триумфе на кинопремии режиссера, родившейся в Китае и позднее перебравшейся в США. Как сообщили источники, на такой шаг китайские власти пошли из-за «предыдущих публичных высказываний» Чжао.

По данным издания, в китайских поисковых системах Baidu и Sogou при поиске режиссера было выдано множество материалов о ее предыдущих наградах и только несколько ссылок на удаленные статьи о победе на «Оскаре». Убирают также комментарии пользователей китайских платформ о знаменитости, пишет 360tv.ru.

Хлоя Чжао родилась в Пекине, затем перебралась в Лондон, а потом в Штаты. Она окончила Нью-Йоркский университет. В этом году она взяла «Оскар» как лучший режиссер. Ее картина «Земля кочевников» получила еще награды в номинациях «Лучший фильм» и «Лучшая актриса».