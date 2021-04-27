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Цифровое производство, бесплатные медицина и образование: Вассерман о новой версии социализма

Общество
Цифровое производство, бесплатные медицина и образование: Вассерман о новой версии социализма
vk.com  /  Онотоле Вассерман

Автор книги «Чем социализм лучше капитализма» Анатолий Вассерман дал интервью ФАН, в котором спрогнозировал наступление новой версии социализма и поделился своим мнением, чем она будет отличаться от тех, что были раньше и существуют в настоящее время.  

— Вы последовательно называете себя сторонником социализма. Вам не кажется, что к успешной социалистической модели можно прийти лишь через приоритетность общественных интересов, как это произошло в скандинавских странах? «Шведский социализм» часто преподносится как успешное достижение капитализма.  

— В первую очередь необходимо определиться, что такое социализм. Прежде всего — это экономическая модель, при которой средства производства — заводы, фабрики, природные ресурсы — находятся в общественной собственности. В скандинавских странах средства производства находятся в частных руках. С помощью налогов и прочих финансовых инструментов там развита система социальной справедливости с перераспределением доходов.

Знаменитый скандинавский социализм очень кратко, но выразительно описал Юрий Михайлович Лужков: работать по-капиталистически, распределять по-социалистически. Но у этого направления оказались свои сложности. В частности, система налогообложения в тех самых странах сейчас такова, что выгоднее даже супружеским парам числиться холостяками. Почему так? Потому что там прогрессивный налог, причем с очень большой прогрессией — берется с совокупного дохода семьи. И получается, что, если вы официально оформляете брак, ставка налогов сразу же резко возрастает. Это было крайне неприятно обнаружить реформаторам, но, насколько я знаю, они до сих пор не сообразили, как поменять этот аспект, не трогая все остальное.

Цифровое производство, бесплатные медицина и образование: Вассерман о новой версии социализма
Федеральное агентство новостей  / Денис Машкин

— Социализм в восточной версии выглядит более диктаторским. Ведь другая крайность — северокорейская или китайская модели. Такой способ, на ваш взгляд, эффективнее?

— В северной половине Кореи, поскольку война с южной половиной не завершена, действует нечто близкое к тому, что было у нас в Гражданскую войну — военный коммунизм. Все ресурсы страны подчинены военным задачам, гражданское хозяйство существует по остаточному принципу, а народ понимает необходимость такого положения и готов на весьма значительные жертвы.

В Китае положение примерно то же, что было в Советском Союзе примерно с середины 30-х годов до середины 50-х. А именно: в СССР тогда примерно 9/10 общего объема продукции обеспечивали производства, принадлежащие государству и работающие по единому государственному плану. Но примерно 9/10 разнообразия продукции обеспечивали производства, принадлежавшие самим работникам, артели и работавшие по собственным планам, согласованные только с ближайшими соседями по технологическим цепочкам.

— В своих статьях вы прогнозируете «Социализм 2.0». В какой форме он будет существовать?

— Социализм 2.0 — это принципиально новая версия организации хозяйствования, опирающаяся на цифровые возможности. В скором будущем — по моим оценкам, лет через 10 — станет возможно планировать мировое производство как единое целое и управлять им как единым целым. Это фактически означает, что все производственные мощности окажутся в общественной собственности, а именно в этом определение социализма.

Важно, что каждому должна быть обеспечена медицинская поддержка самого высокого уровня. Каждому должен быть обеспечен максимально возможный уровень обучения. Прежний опыт показал, что если эти две возможности государство обеспечивает бесплатно, то получается наилучшее состояние народа в целом — и по уровню образования, и по состоянию здоровья. А это обеспечивает несоизмеримо высокий уровень отдачи во всех отношениях.

вассерман социализм
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