«Красная линия» проведена: Россия не даст странам Запада нарушить ее интересы

Очевидно, что слова президента России Владимира Путина об установлении «красных линий» дошли не до всех западных «партнеров», которым они, собственно, и предназначались.

Хотя сказано это было в достаточно понятной форме, с соответствующим эмоциональным окрасом, что вообще-то нехарактерно для российского лидера, который, по признанию, в том числе и западных политиков, является образцом сдержанности и точности формулировок.

Нет сомнения, что эмоциональное повышение тона в высказывании президента имело место для подчеркивания смысла сказанного — особенно на фоне обострения международных отношений.

kremlin.ru / Администрация президента России

Россия подводит черту

«Красные линии» — это границы, за которыми простираются экономические и политические интересы РФ, переходить через которые, отныне никому не будет дозволено.

Как сообщил всему мировому сообществу российский лидер, страна сама будет определять начертание этих линий. Похоже, что этими словами Владимир Путин подвел черту, завершающую длительный политический период, в который врага называли «партнером».

«Коллективный Запад» слишком далеко зашел в сферу российских интересов, чтобы Москва не отреагировала на это.

На днях, как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Соединенные Штаты были признаны недружественной для России страной, в связи с чем американским дипломатическим миссиям отныне запрещено нанимать на работу граждан России.

mid.ru / Министерство иностранных дел Российской Федерации

Окончательный перечень недружественных стран, по словам Захаровой, будет представлен после согласования между несколькими ведомствами. Отныне маски сброшены — и врага, который стремится нанести вред Российской Федерации, нужно называть именно тем, кем он является по своей сути не партнером или коллегой, а именно врагом или недругом.

Сирия — игнорирование «акта Цезаря»

И вот, практически сразу пришло время нарисовать несколько «красных линий» не только в сфере политического диалога, но и на конкретной местности, и в конкретных делах.

Например, весьма характерен в этом случае договор между Россией, Ираном и Сирией, по которому корабли российского ВМФ взяли под свою охрану иранские нефтеналивные танкеры, которые начали доставлять в Сирийскую Арабскую Республику (САР) нефть.

Это сделано вопреки американским санкциям, наложенным на Сирию в рамках так называемого «акта Цезаря». По утверждению Вашингтона, он направлен на улучшения жизни граждан Сирии, а фактически лишает арабскую республику энергоносителей, продуктов питания, медикаментов и иностранных инвестиций в разрушенную гражданскую инфраструктуру.

Федеральное агентство новостей /

США на востоке Сирии с помощью лояльных им курдских боевиков «Сирийских демократических сил» разграбляют принадлежащие народу САР природные запасы энергоресурсов и вывозят их в Турцию и Ирак. В то же время российский военно-морской флот обеспечил прорыв санкционной блокады, силой своего статуса (и, конечно, оружия) обеспечив безопасное прохождение каравана иранских танкеров к сирийским берегам.

Присутствующий в Средиземном море американский флот, представленный несколькими ракетными эсминцами, предпочел сделать вид, что иранский караван, защищаемый российскими кораблями, они не заметили. Ведь в противном случае им пришлось бы выполнять условия «акта Цезаря», согласно которому движение танкеров к сирийским портам должно быть остановлено. Но как это сделать в присутствии российского флота они не знают. Уж слишком высок риск получить ответ.

Американский БПЛА

Еще одной «красной линией» в действии стало воспрепятствование работе американского беспилотного стратегического разведчика, который осуществлял сбор разведывательной информации у побережья Крыма и Краснодарского края.

Вообще, работа пилотируемых и беспилотных разведывательных авиационных комплексов США и Великобритании у российских границ (в основном в районе Крыма и чуть меньше в районе Калининграда), в последнее время активизировалась многократно.

pixabay.com /

Базы беспилотных разведчиков

Патрульные противолодочные самолеты P-8A Poseidon американских ВВС ежедневно летают к черноморскому побережью РФ из солнечной Италии с авиабазы Сигонелла, расположенной на острове Сицилия.

Оттуда же к границам России наведываются стратегические беспилотные разведчики RQ-4B-40 Global Hawk, которые обычно ведут разведку Крыма, побережья Краснодарского края, а потом улетают мониторить ситуацию на линии боевого соприкосновения сторон донбасского конфликта.

Самолеты радиотехнической разведки британских ВВС RC-135W летают как в Черное море, так и к Калининграду с британской авиабазы Уаддингтон.

Воздушные машины RC-12X аналогичного класса, принадлежащие американским ВВС, работают с литовского аэродрома Шауляй. Объединенные Арабские Эмираты предоставляют американским военным свою авиабазу Аль-Дафра для базирования беспилотных стратегических разведчиков RQ-4А Global Hawk, которые освещают обстановку вокруг российских баз Тартус и Хмеймим в Сирии.

wikipedia.org / Bobbi Zapka / Общественное достояние

Ответ на провокацию

И вот, в дни проведения командно-штабных учений ВС РФ, которые проходили в Крыму, не принимая во внимание, что российская сторона официальным образом уведомила мировое сообщество о закрытии района Черного моря для полетов авиации, американский стратегический разведчик RQ-4B-40 Global Hawk пересек запретную линию, выполняя свою разведывательную миссию.

Такой способ для воспрепятствования движения вражеских кораблей уже отработан на Северном флоте: при приближении боевых кораблей НАТО к российским берегам объявляется закрытие района «для проведения боевых стрельб» — и корабли с живыми экипажами на борту ранее не решались перейти эту черту.

Но в случае с беспилотным самолетом-разведчиком, США осмелились нарушить запрет, решив, видимо, посмотреть, какова будет реакция российской стороны.

Как пишет иностранная пресса, американский стратегический разведчик обнаружил потерю канала связи со своим пунктом управления, после чего вынужден был прервать полет по запланированному маршруту и возвратиться на базу.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны России

Специалисты высказывают предположение, что против Global Hawk были применены средства радиоэлектронной борьбы, с помощью которых в канал связи и управления были внесены такие помехи, с которыми дальнейшее выполнение боевой задачи не представлялось возможным.

Как полагают эксперты, в данной ситуации средства российской ПВО были применены достаточно гуманно. Они ограничились только функциональным подавлением систем связи беспилотного разведчика. А могли и сбить. Ибо, как сказал Владимир Путин, сторона, пожелавшая перейти установленные «красные линии», сильно пожалеет о таком решении.