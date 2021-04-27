«Вектор» сообщил о резком росте кибератак на центр в ходе разработки вакцины от COVID-19

Новосибирск, 27 апреля. Число кибератак на научный центр «Вектор» возросло в четыре раза в период разработки вакцины от коронавируса, сообщили в пресс-службе учреждения.

Несмотря на критику российских вакцин от коронавируса в западных СМИ, информационные ресурсы «Вектора» зафиксировали четырехкратное увеличение киберугроз в период разработки своего препарата.

Все атаки были направлены на получение несанкционированного доступа к данным о вакцине. Неизвестные пытались получить формулу препарата, уточнил замдиректора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов в комментарии РИА Новости.