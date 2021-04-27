Деятельность ФБК ограничена по решению Мосгорсуда

Москва, 27 апреля. По ходатайству прокуратуры Мосгорсуд приостановил работу «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1), внесенного в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента.

Пресс-служба суда сообщила, что судья Московского городского суда вынес решение применить меры дополнительной защиты и запретить определенные действия для «Фонда борьбы с коррупцией».

Деятельность фонда частично ограничена запретом суда, однако это не является полноценной приостановление деятельности. Представители организации уже делали заявления, что не намерены учитывать это решение в своей деятельности.

СМИ ранее стало известно содержание засекреченных материалов, относящихся к судебному разбирательству с ФБК. Сотрудники штабов Навального сообщали о сворачивании деятельности.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.